Eva Font lidera una de les llistes a les eleccions del comitè d'empresa del SAAS

La infermera d'urgències, Eva Font, liderarà una de les llistes que es presenta a les eleccions del comitè d'empresa del SAAS "per escoltar i defensar a tots els treballadors", segons recull el comunicat. La candidatura està formada per 11 membres, i 4 suplents de diferents serveis, amb perfils com el de Elisa Saez, tècnic SDI, i Marta Perez, infermera d'Atenció Primària, que formen part de la branca sanitària de la Unió Sindical d'Andorra (USdA). A banda, d'aquest noms, i el de Font, també hi ha el de Montse Nazzaro,de facturació; Aderito Charrua, de control de gestió; Núria Quintanillà, TCAI de Traumatologia; Sami Almeyda, de comunicació; Victor Garcia, infermer del bloc quirúrgic; Mireia Casanovas, llevadora; Manuela Matambo, de bugaderia; i Josep Maria Farràs, portalliteres. Com a suplents hi ha Jennyfer Gascón, TCAI de bloc quirúrgic; Mònica Gimenez, de comptabilitat; Matheus Fernández, psicòleg i Anna Bartolomé, administrativa.

La llista, segons indiquen a l'escrit, "és un reflex fidel de la diversitat de perfils que conformen el SAAS", amb l'objectiu d'escoltar "totes les veus" i "treballar col·lectivament per a la millora de les condicions laborals de tothom". En el document s'exposa que la primera acció, en el cas de ser escollits, seria la convocatòria d'una Assemblea Feneral "amb l'objectiu de recollir propostes i inquietuds sobre el nou reglament del SAAS". Un altre dels punts que destaquen és l'obertura de nous canals de comunicació, que puguin esdevenir "un espai de debat transparent i participatiu". Els integrants que conformen la llista reivindiquen "un model de participació activa i oberta" on tothom "tingui veu i pugui formar part de les decisions que l'afecten".