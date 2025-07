Canillo acollirà la inauguració de la darrera mostra de l'ArtCamp

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Canillo acollirà la inauguració de la darrera exposició itinerant de l'ArtCamp Andorra 'Colors per al Planeta'. L'acte d'inauguració tindrà lloc el pròxim 14 d'abril, a partir de les 12 hores, al Museu de la moto. Aquest any es presenten les obres del vuitè ArtCamp Andorra que va tenir lloc el 2023. La particularitat d'aquesta edició va ser la coincidència amb els 30 anys de l'entrada d'Andorra a la Unesco. La finalitat del projecte és facilitar, mitjançant l'art, l'intercanvi dels valors que defensa la Unesco per instaurar una cultura de la pau.

la mostra passarà per Sant Julià de Lòria durant el mes de maig (sala Sergi Mas); estarà a Escaldes-Engordany del 5 al 25 de juny (Cal Paleta); a Ordino al juliol (L'Estudi); a la Massana a l'agost (biblioteca comunal); a Andorra la Vella de l'1 al 13 de setembre (La Llacuna); i a Encamp a l'octubre (sala d'exposicions del comú).