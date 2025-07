Atropellada una menor a l'avinguda Príncep Benlloch

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Una jove menor ha resultat ferida lleu en ser atropellada per una conductora d'un turisme amb matrícula andorrana a l'avinguda Príncep Benlloch número 30 d'Andorra la Vella. La policia ha rebut l'avís a un quart de deu del matí i s'ha traslladat al lloc dels fets per atendre la jove menor i esclarir els fets. La jove ha estat traslladada a l'hospital, on al cap de poques hores ha estat donada d'alta, segons informa el centre hospitalari.