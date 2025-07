Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La producció de residus al país va augmentar l’any passat un 13% respecte de l’any anterior. Aquest increment ve donat, especialment, pel sector de la construcció, tal com va explicar el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. El titular de Medi Ambient va avançar que el ministeri “ja té en cartera” un reglament que ha de permetre que material utilitzat a la construcció es pugui reciclar perquè la producció global de residus vagi a la baixa.

Malgrat aquest increment, el ministre va voler incidir en el fet que els residus urbans han augmentat “lleugerament” un 1,3%, però va recordar que això té correlació no tan sols amb l’augment dels residents, sinó també de les persones que visiten el país. Per tant, va valorar que hi ha “dues coses bones”. L’objectiu que s’havia marcat per al 2035 de disminuir un 20% els residus generats respecte de l’escenari del 2010 ja s’ha assolit, ja que es genera cada cop menys deixalles per habitant. Així, el 2024 es va situar 396 quilos per persona i any, quan el 2010 era de 513. “És una tendència que va a la baixa”, va valorar Casal. I una altra bona dada que el ministre va voler subratllar és que “ja portem dos anys situant-nos en el 50% dels residus reciclats”, que també era una altra de les fites que calia aconseguir.

Xifres de reciclatge

Pel que fa a la comparativa de les recollides selectives principals, excepte la del vidre (-8,5%), que ha anat a la baixa, tant pel que fa a envasos (+2,0%) com paper (+2,7%) i matèria orgànica (+19,3%), es pot comprovar un considerable augment del 2024 respecte del 2023. L’increment de recollida més elevat seria el de matèria orgànica, que hauria sigut de 1.093 tones el 2024, en contrapartida amb les 971 tones del 2023. Respecte a la via de gestió dels residus, es veu un lleuger increment tant en reciclatge, com valorització energètica i eliminació, amb un total de 689 tones de diferència entre el 2023 i el 2024.