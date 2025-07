Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La campanya 'La meva menstruació, la meva decisió. Sostenibilitat, salut i estalvi' que es va posar en marxa el novembre passat amb la distribució de copes i calces menstruals per a persones joves (de 12 a 35 anys) s'amplia a totes les dones menstruants del país (55 anys). Així ho ha anunciat el ministre Guillem Casal, que ha explicat que "en la primera fase de la campanya hem posat el focus als joves del país per estimular el canvi d’hàbits i ara volem arribar a tota la població". El ministre ha comentat que s'han repartit un miler de productes en la franja de 12 a 35 anys i que han quedat unes 4.000 unitats que serviran per "obrir completament aquesta campanya a la resta de la població femenina".

Durant la segona fase, que iniciarà el pròxim dimecres 16 d'abril, també s'ampliaran els punts de distribució dels productes, i es podran recollir als punts d'informació juvenil, als Centres d'Atenció Primària, al Ministeri de Medi Ambient o a les oficines d'Andorra Sostenible.