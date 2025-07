Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La producció de residus al país va augmentar l'any passat un 13% respecte de l'any anterior. Aquest increment ve donat, especialment, pel sector de la construcció tal com ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, després de la reunió de la comissió de coordinació i desenvolupament del Pla nacional de residus (PNR) que s'ha celebrat aquest dijous i en la qual s'han analitzat aquestes xifres. El titular de Medi Ambient ha avançat que el ministeri "ja té en cartera" un reglament que ha de permetre que material utilitzat a la construcció es pugui reciclar i que, per tant, la producció global de residus vagi a la baixa. Aquest text es vol treballar de la mà del sector amb la idea que pugui estar enllestit al llarg d'aquest any.

Malgrat aquest increment el ministre ha volgut incidir en el fet que els residus urbans, és a dir "aquells que generem els ciutadans en el dia a dia" han augmentat "lleugerament" un 1,3%, però ha recordat que aquest augment va correlacionat amb el de la població equivalent, és a dir, no només amb els residents sinó també amb les persones que visiten el país. Per tant, ha valorat que malgrat l'augment de residus hi ha "dues coses bones", la primera de les quals és que l'objectiu que s'havia marcat per al 2035 de disminuir un 20% els residus generats respecte de l'escenari del 2010 ja s'ha assolit, ja que es genera cada cop menys residus per habitant. Així, aquest 2024 s'ha situat en 396 quilogram per persona i any quan el 2010 era de 513. "És una tendència que va a la baixa" ha valorat Casal. I una altra bona dada que el ministre ha volgut subratllar és que "ja portem dos anys situant-nos en el 50% dels residus reciclats", que també era una altra de les fites que calia assolir. Ha volgut remarcar, però, que a partir del 2025 es canvia la metodologia de càlcul i que, per tant, "fent la feina" que es fa actualment des del Govern, els comuns i la ciutadania "ens situaríem a nivells inferiors pel que fa als objectius que hem d'assolir". Davant aquests resultats, el ministre ha valorat que la feina feta en la darrera dècada ha permès "una popularització de la recollida selectiva", la qual cosa ha portat a "reciclar més i recollir cada cop una mica millor" però també ha argumentat que s'està en un cert "aplanament" de la tendència, amb la qual cosa ha reivindicat que cal "introduir noves maneres de reciclar i noves maneres que permetin sensibilitzar la ciutadania al voltant d'aquesta situació". Així ha recordat que tota aquesta gestió dels residus té "uns costos associats" tant per al Govern com per als comuns, que en el cas de l'executiu arriba als vuit o deu milions anuals i cal que els ciutadans siguin conscients d'aquesta despesa, ha valorat.

I per fer créixer aquesta recollida selectiva ha explicat que els comuns estan treballant un nou concurs per a la recollida i que caldrà avaluar "noves tècniques". En aquest sentit, ha recordat que ja s'han fet algunes proves pilot com la recollida porta a porta o tancar contenidors. L'objectiu, ha argumentat, és "recollir millor en origen" i ha reivindicat que un cop els comuns endeguin aquesta nova recollida caldrà que es faci una campanya per incidir també en aquests costos associats.

Reglament de la construcció



Quant al reglament de la construcció, Casal ha manifestat que ja han començat a parlar amb l'associació de gestors de residus, Agreda, i amb la dels constructors, Acoda, sobre aquesta problemàtica, tenint en compte també l'increment de l'activitat que ha registrat el sector. Ha recordat que les empreses constructores actualment ja han de separar quatre fraccions de residus i, per tant, la idea seria "continuar fomentant aquesta recollida selectiva de material de la construcció". De manera paral·lela, el ministeri està també treballant una nota per fer-la arribar al conjunt de les constructores associades per comunicar que es treballarà aquest reglament. Així, ara com ara ja es fa aquesta separació de certs materials en la deconstrucció i la idea seria anar "més enllà" i poder-los "gestionar" de tal manera que es puguin reutilitzar. El que es vol, en definitiva, "és establir un percentatge mínim de material reciclat a la construcció".

Altres fraccions



Tornat a incidir en la recollida selectiva Casal ha valorat que si se segueix la metodologia actual "de molts punts de recollida selectiva espargits pel conjunt del territori, amb contenidors i que no tots els punts hi ha els mateixos contenidors, les mateixes fraccions, doncs continuarem amb les mateixes dades que hem arribat fins ara". I quant a noves fraccions ha recordat que de l'orgànica es recull uns 1.000-1.200 tones anuals que van a la planta de compostatge de l'Alt Urgell i que el jaciment és de 10.000 tones, és a dir que es podria arribar a aquesta xifra. També ha recordat l'estudi que s'ha encarregat per a una planta de biometanització, on pugui anar material de les llars, de la poda o fangs de la depuradora a més de femta dels animals per poder capturar el biogàs i aprofitar-lo en les centrals de cogeneració de FEDA. L'estudi ha de determinar, entre altres si les 10.000 tones "són suficients per fer aquesta central", ja que al voltant no hi ha exemples de plantes tan reduïdes, però ha reivindicat que cal que el país sigui més autosuficient en aquest sentit.