Ple a la presentació de les memòries de mossèn Ramon al Consell General

"L'educació dels nens i dels joves ha estat la meva vocació i el meu sentit de la vida", així ha començat mossèn Ramon de Canillo la presentació de les seves memòries "Carta d'un capellà jubilat als seus amics" de l'Editorial Claret. Durant l'acte celebrat aquesta vesprada al Consell General, que ha aplegat a més d'un centenar de persones, el rector de Canillo des de 1966 ha confessat que va consultar a la Mare de Déu de Meritxell si calia fer el llibre. "La meva confident em va preguntar: A què donés gràcies? Jo li vaig respondre que a tots els meus companys de camí".

Al final de l'acte, diverses generacions d'AINA, entitat de Canillo dedicada a activitats educatives en el lleure per a joves i infants, s'han reunit per cantar plegats en cor "Fent camí" amb Lluís Visa a la guitarra. Agraïment rere agraïment, mossèn Ramon s'ha emocionat en veure tantes cares amigues. mossèn Ramon espera que aquestes memòries esdevinguin una carta "de tu a tu des de la intimitat" per predicar i mantenir l'essència de les seves ensenyances. "Els llibres perduren", ha conclòs mossèn Ramon amb llàgrimes als ulls.