Tot i el futur incert, els joves tenen idees fermes. Ahir, al 23è Consell dels Joves, els estudiants van aprovar sis lleis per cuidar el patrimoni, la llibertat i la cultura del país, entre les quals es troba la regulació estètica de les edificacions i l’accés a anticonceptius gratuïts a farmàcies i centres de salut.

La llei presentada pel col·legi Mare Janer, aprovada per 25 vots a favor i tres en contra, proposa classificar els tipus d’edificacions per zones, fomentar l’ús de materials locals i sostenibles, i establir colors i formes que respectin l’estètica del territori. “Moltes de les construccions no respecten l’estètica tradicional andorrana ni s’integren harmoniosament amb el paisatge, deteriorant la bellesa natural del territori i minvant l’atractiu del país”, va manifestar una estudiant.

“En cinquanta anys al poble andorrà no li agradaria viure en una vall plena de torres i edificis sense sentit”, va apuntar Lucas da Silva. Les edificacions es classificarien en zones culturals, urbanes, rurals i naturals, i es tindria en compte rehabilitar les edificacions existents.

“El debat ha estat molt productiu i fructífer, i segur que en traurem un bon profit”, va valorar Marc Magallon, vicepresident de la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. Segons Magallon, la idea central “encaixa perfectament amb el que s’està treballant actualment a la comissió d’estudi per a la modificació de la Loctu”. En aquest sentit, va deixar la porta oberta que es pugui tenir en compte per traslladar-la al Consell General: “No seria la primera vegada que això passa.”

Més protecció

“Patir una malaltia de transmissió sexual o un embaràs no desitjat comporta un estigma social, personal i econòmic”, va destacar Júlia Costa, estudiant de l’escola andorrana d’Encamp. La mesura estableix que els andorrans menors de vint-i-cinc anys poden accedir gratuïtament a preservatius o a la píndola de l’endemà. Els alumnes van instar en diverses ocasions que aquesta proposta no pretén motivar “conductes inadequades, sinó vetllar per la protecció dels joves del nostre país”. Tanamteix, l’estudiant Pere Mitjana va destacar que s’hauria de fer un seguiment als majors d’edat “per evitar així que en facin un ús irresponsable”.

“Com ha esmentat un dels estudiants, sabent que a Andorra és il·legal l’avortament cal fer-ne prevenció”, va assenyalar Núria Segués, presidenta suplent de Concòrdia. Tanmateix, Magallon va insistir en la necessitat d’analitzar en profunditat les propostes des d’un punt de vista “econòmic i jurídic” abans de considerar-ne el trasllat al Consell General.

D’altra banda, el Consell dels Joves també va ratificar la proposta de l’augment del descans actiu a les escoles i la llei de foment de la multiculturalitat andorrana als centres. Al mateix temps, va destacar la mesura de col·laboració intergeneracional, amb la qual “no tan sols es compartirien coneixements, sinó que podria ajudar en el consol i la salut mental d’alguns ciutadans”, va assenyalar Alice Cassiano. Finalment, els joves van validar la creació d’un carnet per a estudiants que unificaria les ajudes per a la compra de material escolar, productes culturals i la gratuïtat del transport públic.