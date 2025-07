National Geographic descobreix la vall del Madriu i les Falles en un documental

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

National Geographic ha presentat un nou documental sobre Andorra, on l'explorador Javier Corso descobreix la vall del Madriu, la reserva de la biosfera d'Ordino i les falles. El projecte audiovisual consta de tres peces, que unides creen un migmetratge de 30 minuts, i ensenyen un pastor transhumà que mostra la comunió entre l'ésser humà, la natura i l'animal a la vall del Madriu, la convivència i el respecte de la societat andorrana amb l'entorn natural de la vall d'Ordino i tres generacions d'una família que expliquen les falles.

En la presentació, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha recordat que “Andorra és un país amb més de 1.000 anys d’història i on el 90% del territori és naturalesa. Aquesta cara més desconeguda del Principat, on la cultura i la tradició conviuen amb l’actualitat, és precisament la que volem donar a conèixer amb aquest projecte, posant encara més en valor la marca Andorra”. Al seu torn, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha expressat que “treballar amb National Geographic és un privilegi, ja que es tracta d’un partner estratègic de molta qualitat que ens ajuda a posicionar-nos arreu”. Budzaku ha recordat que “portem molts anys de relació amb ells: vam començar amb Andorra al Natural, on Jaime Rojo va documentar la flora i fauna del país; Javier Corso li va agafar el relleu amb Andorra al Natural – L’espai on germinen les idees, un projecte amb la voluntat de donar resposta al repte de millorar l’impacte del turisme en el medi i les persones. Amb aquesta tercera proposta ens centrem en el patrimoni reconegut per la Unesco”.

Les peces audiovisuals ja es poden consultar a la pàgina web de National Geographic.