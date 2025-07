Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La inauguració de l’edifici Ròdol, que ha de cobrir el servei extern de salut mental, anirà acompanyat de canvis en l’equip d’aquesta àrea amb el nomenament d’un nou cap que substitueixi el lloc vacant que ha deixat Carlos Mur. A l’hospital, entre els sanitaris i especialment en l’estructura de salut mental, hi ha un nom, Joan Soler, que tothom dona per bo com a futur cap. De fet, la seva incorporació no suposarà cap novetat, ja que va formar part de la plantilla del SAAS durant nou mesos, durant la pandèmia de la covid-19.

Destaca per la seva experiència clínica i la recerca en esquizofrènia

Soler haurà de superar el concurs per cobrir la plaça. La fórmula és similar a la de Mur, que va aterrar a Andorra i mesos després va prendre les regnes de l’equip de salut mental. Fonts de l’hospital van comentar ahir que el seu breu pas pel centre hospitalari va estar motivat per diferències amb l’entorn que el van fer sentir incòmode. Soler, de 36 anys i natural de Figueres (Girona), té una trajectòria destacada tant en l’àmbit clínic com en la recerca en salut mental. Va cursar els estudis de Medicina a la Universitat de Barcelona, completant posteriorment l’especialització en Psiquiatria. Durant la seva formació, va realitzar estades en diversos hospitals internacionals, incloent-hi un centre pioner a Nova York, el Feinstein Institute for Medical Research, Zucker Hillside Hospital, on va participar en projectes de recerca relacionats amb la detecció precoç de trastorns mentals.

El seu perfil combina lideratge, docència i recerca en l’especialitat

A més a més, ha estat investigador a Fidmag, la Fundació per a la Recerca en Salut Mental, en què va defensar la seva tesi doctoral, titulada Al·lucinacions auditives verbals en pacients amb diagnòstic d’esquizofrènia. Caracterització neuropsicològica i de neuroimatge, el setembre del 2024. A més, ha estat guardonat amb el primer premi al WPA 3 minutes Presentations Competition en el 21è Congrés mundial de psiquiatria per la presentació del seu estudi sobre al·lucinacions auditives. El setembre passat va organitzar i coordinar el Barcelona Leadership Course, una formació destinada a desenvolupar habilitats de lideratge en joves psiquiatres.