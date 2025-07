Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El viatge a Roma que a principi del mes de març van fer un grup de professors de religió d’Andorra i l’Alt Urgell va tenir un precedent accidentat. Els integrants del grup, 150 persones, van avançar diners per abonar una part de les despeses del desplaçament a la capital italiana a una agència de viatges radicada a Escaldes, Bï Travel, que s’havia d’ocupar dels tràmits. Però un fet luctuós, la mort del responsable del negoci, va provocar el tancament sobtat de l’establiment i que clients i proveïdors es quedessin penjats, sense els viatges programats o amb factures pendents. Entre ells el grup de docents. La Batllia a instàncies de la liquidadora de la societat explotadora del negoci n’ha decretat la cessació de pagaments i fallida, una decisió que es publicitava ahir en un edicte al BOPA. I l’edicte nomena controlador de la cessació de pagaments i fallida el rector de Sant Julià, mossèn Pepe Chisvert; una decisió que s’atribueix al fet que representa el major grup d’afectats, ja que el contacte amb l’agència es va fer des de la delegació d’ensenyament del bisbat i n’és el representant. El sacerdot també feia part del grup que es va desplaçar a Roma amb motiu del Jubileu.

Alguns perjudicats han presentat reclamacions per la via judicial

L’edicte publicitat al BOPA dona el tret de sortida perquè els creditors justifiquin davant l’administració judicial el detall de la reclamació i que es pugui xifrar la quantia del forat del negoci i el total de perjudicats. Els perjudicats tenen trenta dies per complir amb aquest tràmit. Però des de la tardor passada que hi ha afectats que es mouen per mirar de recuperar allò perdut. Segons fonts coneixedores, s’han presentat queixes al departament del Consum del Govern i també accions judicials, per la via civil i també penal. La societat tenia almenys una altra administradora que va intentar una liquidació i recopilar el detall dels perjudicis per fer els abonaments corresponents; però el volum del deute va fer inassumible aquesta acció i que s’hagi acabat demanant la fallida, amb efectes des del 18 de febrer passat i que la justícia va validar el 21 de març. De fet, fonts coneixedores dels fets assumeixen que serà extremament complicat que els afectats puguin ser rescabalats. L’administració judicial haurà de determinar amb quin patrimoni es compta per poder fer front als requeriments econòmics.

El negoci el regentava un veí de la Seu d’Urgell que es va llevar la vida. La mort sobtada de l’empresari hauria revelat que l’agència radicada al carrer Ciutat de Sabadell de la parròquia d’Escaldes –en un local que ara ja té una altra activitat– ja arrossegava problemes econòmics.