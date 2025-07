Marc Rossell durant la jornada organitzada per Govern i Andorra DigitalSFGA/JAViladot

El Govern i els set comuns han signat un conveni de col·laboració per millorar l'eficiència a l'hora de compartir dades i documents i agilitzar els tràmits administratius. Així ho ha anunciat el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, en la jornada titulada 'La interoperativitat com a catalitzador de la transformació digital del sector públic', organitzada pel Govern i Andorra Digital, on han participat més d'un centenar de professional del sector de les tecnologies del sector públic, parapúblic i d'empreses privades.

El director d'Andorra Digital, David Vicente, i el gestor demanda del Bus d'Interoperativitat, Enric Miralles, han exposat en què consisteix la passarel·la d'intercanvi de dades i documents, anomenat bus d'interoperativitat. Segons han explicat aquesta iniciativa permet facilitar l'intercanvi de dades entre administracions públiques i empreses privades de forma segura, transparent, accessible i confiable. D'aquesta manera, ciutadans i empreses només hauran d'aportar la informació una sola vegada, evitant la duplicitat de dades i agilitzant els processos administratius.