Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els banders ja han detectat les primeres petjades d’os després del període d’hibernació. Concretament, s’ha constatat la seva presència al nord del país (la Massana i Ordino), tal com va confirmar ahir el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que va concretar que gràcies a les càmeres que tenen instal·lades a diversos punts del país es va poder detectar aquesta presència la nit de dilluns a dimarts, i que posteriorment els banders han pogut comprovar aquesta incursió de l’os al país. S’han pogut recuperar mostres de pèl que ara seran analitzades per saber si es tracta d’un exemplar que ja hagi estat prèviament al país o no. En aquest sentit, Casal va manifestar que es treballa amb la hipòtesi que sigui un animal que prèviament ja havia estat en territori andorrà.

El ministre Casal va donar ahir un missatge de tranquil·litat

El ministre va recordar que es compta amb setze punts sistemàtics de control que permeten obtenir “mostres fiables i fefaents”. En aquest sentit, va assenyalar que l’any passat es van detectar a Andorra un total de vuit exemplars i la població total al Pirineu és de 96. També va voler llançar un missatge de “confiança” i tranquil·litat perquè de “forma proactiva” es detecta aquesta presència, es compta amb un reglament de compensació pels danys que pugui ocasionar i hi ha un protocol d’intercanvi d’informació amb els països veïns.