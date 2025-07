Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La llei òmnibus entra en vigor en menys d’una setmana, el dia 16. I el Govern ja prepara el terreny d’aplicació en matèria d’inversió estrangera amb l’aprovació del reglament que desplega les novetats recollides a la llei. Entre elles, el reforç dels controls per garantir que les societats estrangeres que s’instal·len al Principat tenen una activitat econòmica efectiva i no són negocis fantasma. Per això, i com ja va comentar la ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, a l’entrevista a Diari TV de dilluns passat, 18 mesos després que se’ls hagi autoritzat la inversió hauran d’acreditar que tenen l’alta de comerç, una mínima xifra de negoci i que compleixen amb les obligacions fiscals, entre d’altres requisits. A posteriori, l’administració també podrà realitzar controls “periòdics i aleatoris”.

Els detalls els va donar el ministre d’Agricultura, Medi Ambient i portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. El ministre va posar de manifest que es tracta d’una normativa de caire tècnic que enumera les comprovacions prèvies abans de resoldre favorablement (o no) una sol·licitud d’inversió –cal recordar que es veten aquelles que puguin significar un perjudici per a l’Estat, la seguretat, el medi ambient, les fonts d’energia o la salut pública, entre d’altres–, o com es formalitzen davant notari un cop l’administració ha donat l’aval i l’intercanvi de dades que hi ha d’haver entre els fedataris i l’executiu. Els incompliments de les disposicions estan subjectes a sancions.

Més acords

Durant la sessió del consell de ministres també es va aprovar el criteri favorable del Govern a la modificació de la Llei per a l’erradicació de la violència de gènere instada per tots els grups parlamentaris (excepte el d’Andorra Endavant) i el conseller no adscrit. La modificació garantirà que les víctimes de violència de gènere seran indemnitzades per l’Estat de manera subsidiària si l’agressor no compleix amb la compensació que s’hagi dictat. Es tracta d’un canvi d’acord al que marca el conveni del Consell d’Europa de lluita contra la violència envers les dones.

Finalment, l’executiu va validar la licitació de les obres de reforma de la tercera planta de l’edifici administratiu per garantir-ne l’aïllament energètic i millorar la seguretat i la zona de rebuda a autoritats.