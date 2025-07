Publicat per Arnau Casals Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Cim Digital Andorra, el nou projecte que impulsa el Govern per innovar i aplicar la diversificació econòmica per captar el talent del país i la inversió estrangera en el sector de les noves tecnologies, es va presentar ahir. El model, creat en col·laboració amb Andorra Rercerca+Innovació (AR+I), està inspirat en el Pol Nacional de Continguts Digitals de Màlaga, un projecte que ha fet de la sisena ciutat més gran d’Espanya, un referent en el sector dels continguts i la formació digital apostant per una ciutat tecnològica (MalagaValley) que aglutina 600 empreses i té 21.000 treballadors en un espai on es fomenta l’emprenedoria, la formació de noves tecnologies, la celebració d’esdeveniments i el reforçament de l’ecosistema potenciant els videojocs, la realitat virtual, la producció audiovisual i les tecnologies que es desenvolupen a través del metavers.

"Hem de potenciar el talent digital dels nostres joves donant-los les eines necessàries" Conxita Marsol, Ministra de Presidència

La ministra Conxita Marsol va explicar que Andorra fa temps que treballa per aplicar la diversificació econòmica amb la finalitat d’invertir en diferents àrees estratègiques com, per exemple, la d’innovació, i va assegurar que ben aviat es presentarà el pla d’estratègia d’innovació del país, que es presentarà el mes de juny al Consell. Marsol va assegurar que a més del parc tecnològic que es farà a Catsa, a Sant Julià, hi haurà un altre equipament on es captarà talent dels joves del país amb un projecte de caràcter nacional. “Hem de potenciar el talent digital dels nostres joves donant les eines necessàries perquè el puguin desenvolupar”, va remarcar Marsol.

La intenció per part del Govern és construir el parc tecnològic a Sant Julià de Lòria i no es tanca la possibilitat que l’espai del Cim Digital s’ubiqui a Andorra la Vella o a Escaldes, amb la intenció que el sector tecnològic guanyi pes al país amb la finalitat que les obres comencin l’any vinent.