Andbank va presentar ahir amb detall els resultats de l’exercici passat, amb un increment del benefici del 15%, per sobre dels 46 milions d’euros, i un volum de negoci de 52.362 milions d’euros, un 26,1% més. El CEO del grup, Carlos Aso, va remarcar especialment els bons resultats a Espanya, on s’ha consolidat com la sisena entitat en banca privada i la primera d’origen estranger, amb un patrimoni total de 31.749 milions. El directiu, durant una trobada amb mitjans de comunicació, va ser molt explícit en recòneixer que Espanya, i en menor grau Luxemburg, brinden una excel·lent oportunitat per al creixement, més limitat a Andorra, on l’economia “depèn del turisme i la construcció”.

Aso va desgranar els grans números assolits. Els actius sota gestió van créixer un 27,7% fins als 48.890 milions d’euros, és a dir, 10.567 milions d’euros més, i la inversió creditícia va augmentar un 7,5%, fins als 3.472 milions d’euros. La captació de nou negoci ha sumat un volum d’actius de 7.798 milions d’euros i la revaloració de les carteres dels clients –amb una mitjana del 7,2%–, 2.765 milions d’euros. El marge ordinari s’ha incrementat fins als 339 milions d’euros, un 12,8% més que l’any anterior. L’ebitda (marge d’explotació abans d’amortització) va ser de 109 milions d’euros, un 32% més.

En la seva exposició, va apuntar que el volum de negoci es va aconseguir “només amb una petita compra”. El juny va adquirir el 75% de Gesconsult, una de les primeres gestores independents del mercat espanyol. Amb aquesta operació, Andbank va sumar 300 milions de volum al seu negoci a Espanya reforçant el seu posicionament en la indústria de gestió d’actius i banca privada, on s’ha posicionat “com la primera entitat estrangera especialista per volum d’actius”. L’entitat també ha posat en marxa nous centres de banca privada a Astúries i Mallorca.

Manel Cerqueda, president d’Andbank, va destacar que “hem tingut un creixement de negoci rècord tant a Andorra com a Espanya gràcies a la nostra proposta de valor diferencial”. A Andorra, el banc ha incrementat el volum de negoci un 29,5%, fins als 6.588 milions d’euros, i la inversió creditícia va augmentar un 15,3%, fins als 1.041 milions d’euros. Pel que fa a Andorra, el banc ha incrementat el volum de negoci un 29,5%, fins als 6.588 milions d’euros. La inversió creditícia al Principat va augmentar un 15,3%, fins als 1.041 milions d’euros.

Andbank va incrementar els seus recursos propis fins als 728 milions d’euros. La ràtio de solvència TIER1 es va situar en un 16,85% consolidat i un 28,17% a Andorra. La ràtio de liquiditat LCR es va incrementar fins al 386%, quasi quatre vegades per sobre del coeficient de cobertura de liquiditat mínim del cent per cent i molt per sobre de la mitjana europea (161%). Per la seva part, la ràtio LTD (Loan to Diposit) es va situar en el 41,41% i la ràtio de morositat va descendir fins al 0,95%.

MyInvestor, el neobanc participat per Grup Andbank, AXA, El Corte Inglés i diversos family office, va tancar el 2024 amb un creixement rècord del 90%, arribant a un volum de negoci de 8.332 milions d’euros i un benefici net de 6,5 milions d’euros, duplicant la base de clients, arribant a prop de 435.000. Aso també es va referir a Myandbank, que té 24.000 clients i un volum de negoci de 225 milions.

Preguntat per l’acord d’associació, Aso va manifestar que per al sector bancari “és neutre”, ja que “ha fet els deures d’anar a buscar negoci a Europa” i , per tant, la reflexió que s’ha de fer és més global, ja que es tracta més d’una qüestió d’impacte per al país i del futur de la pròxima generació. Un sí a l’acord faria evolucionar l’economia cap a la diversificació i, per tant, si l’economia creix evidentment els bancs en sortiran beneficiats. El directiu va convidar a fer la reflexió si Andorra podrà triomfar o no a Europa, posant com a exemple el bon balanç del banc a Europa.