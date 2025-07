La segona edició d’Andorra Crea s'internacionalitza amb la presència de 20 programadors estrangers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La segona edició de l'Andorra Crea ja ha donat el tret de sortida aquest dijous al matí, i durant tres dies consecutius (10, 11 i 12 d'abril) es preveu l'assistència de vint programadors estrangers. Enguany es duran a terme 18 espectacles programats a les set parròquies. El festival ha costat 235.000 euros, dels quals 151.000 els aporta Govern i la resta, 84.000 euros, els comuns (12.000 euros cadascun). Aquesta iniciativa té per objectiu fomentar la creació nacional, apropar-la a la ciutadania i impulsar la seva internacionalització.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assenyalat que "“Andorra Crea vol ser una plataforma per a la difusió, però també un pont cap a la professionalització i la internacionalització de l’art fet a Andorra". Per Bonell els artistes són "agents de transformació, i per això és tan important que les institucions reiterem el nostre suport i treballem per fer-los visibles i perquè tinguin oportunitats reals de desenvolupament de la seva activitat artística".

A l'acte inaugural també hi ha participat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, en representació de tots els comuns. També han estat presents representants del ministeri d'Afers Exteriors, dels set comuns i de les ambaixades d'Espanya i França i del consolat de Portugal.