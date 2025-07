Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’escena gastronòmica internacional té un nou lloc per visitar, Andorra. Cinc restaurants del país van rebre dilluns la placa que els reconeix com a establiments Recomanats per la Guia Michelin, durant la gala celebrada al Palau de les Arts de València. Entre els guardonats, s’estrena el restaurant Beç, del xef Rodrigo Martínez. Juntament amb el Celler d’en Toni, Kokosnot, Koy Hermitage i Solineu Club Hermitage, el Beç ha estat acreditat per la guia, una fita que situa Andorra cada cop més en el panorama internacional. “La unió entre cuiners aconseguirà posicionar internacionalment Andorra en l’àmbit gastronòmic”, va assegurar el cuiner en declaracions al Diari.

Andorra consolida el lloc gastronòmic a la Guia Michelin

“Soc argentí, el meu desenvolupament culinari ha estat a Espanya i ara fa onze anys que visc a Andorra. No sé ben bé d’on soc”, va explicar el xef. El seu menjar també viatja entre estils i països: “Com un poeta amb les paraules jo cuino des del sentiment.”

“És un reconeixement que indica que estem fent les coses bé i, encara més important, que l’exigència ha de ser la mateixa per mantenir l’excel·lència”, va assegurar Pablo Pérez, sommelier al Kokosnot. Pérez va explicar que estar entre els recomanats és un “privilegi”, no tan sols per al seu restaurant, sinó per a la resta de companys gastronòmics. “Sempre és millor que hi hagi cinc restaurants reconeguts que no pas només un. Som diferents, però tots sumem”, va destacar. Només 756 han estat seleccionats per la guia dels 263.000 restaurants d’Espanya i Andorra. “Tant de bo més siguin reconeguts, però tots sumen. La gastronomia a Andorra ha canviat molt en els últims anys i, cada cop, hi ha més quantitat de restaurants de qualitat”, va manifestar Marcel Besolí, xef del Celler d’en Toni. Els restauradors creuen que aquest reconeixement “aproparà més turisme al país”. “S’està intentant potenciar la gastronomia andorrana amb iniciatives com l’Andorra Taste”, va explicar Besolí.

“Aquest és un primer pas cap a l’estrella Michelin, per assolir l’excel·lència i conservar-la”, va confessar el xef Martínez. Tanmateix, la línia sempre serà la mateixa, “fer una bona feina per assegurar-nos que el client torni”.