Rossell demana que es defineixin les competències del CSJ per evitar les "disfuncions" actuals

Núria Garcia Val i Immaculada Rodríguez Díaz juren el càrrec com a magistrades a temps parcial de Tribunal Superior de JustíciaFernando Galindo

Publicat per Àlex Ripoll Creat: Actualitzat:

El president del Consell Superior de la Justíca, Josep Maria Rossell, ha insistit en la necessitat de deixar clares les competències del CSJ, de Justícia i dels diferents òrgans jurisdiccionals. Rossell ha defensat que "les competències del Ministeri de Justícia i les del Consell Superior haurien de quedar molt més clares", tot apuntant que l’actual marc normatiu genera "disfuncions" i confusió sobre qui assumeix què dins l’estructura judicial. "La reforma del 2014 no es va acabar de dissenyar com tocava, i ara estem treballant per corregir-ho", ha afegit.

En relació amb les funcions concretes que haurien de dependre del CSJ, Rossell ha posat l’exemple dels processos de promoció dins del sistema judicial, que –ha dit– sovint són complexos per les limitacions de la llei. "No pots afegir certs requisits al plec de bases, com que tinguin l’oficina neta" -sense feina acumulada-. Una condició que hauria de ser "eliminatòria" a l'hora de fer les promocions internes, ha indicat. També ha criticat la rigidesa del sistema, que provoca desequilibris quan es cobreix una plaça: "Vestim un sant i en desvestim un altre", ha resumit.

Finalment, Rossell ha assenyalat la dificultat per organitzar el personal administratiu de la Justícia a causa del constant moviment intern, la qual cosa, segons ell, complica molt la gestió efectiva del sistema judicial.

Rossell ha parlat en el marc del jurament de Núria Garcia Val i Immaculada Rodríguez Díaz com a magistrades a temps parcial de Tribunal Superior de Justícia.