La ministra Conxita Marsol ha presentat avui el Cim Digital Andorra, el nou projecte que impulsar el Govern per innovar el país i aplicar la diversificació econòmica per captar el talent del Principat i la inversió estrangera en el sector de les noves tecnologies. El model, creat en col·laboració amb Andorra Rercerca i Innovació (ARI), està inspirat amb el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Màlaga, un projecte que ha fet de la sisena ciutat més gran d'Espanya, un referent en el sector dels continguts i la formació digital.

La titular de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha explicat que Andorra fa molt de temps que treballa per aplicar la diversificació econòmica amb la finalitat d'invertir en diferents àrees estratègiques com l'àrea d'innovació, i ha assegurat que ben aviat es presentarà el pla de diversificació econòmica que renovarà el model econòmic. Marsol ha assenyalat que a més del parc tecnològic que es farà a CATSA, a Sant Julià, hi haurà un altre equipament on es captarà talent dels joves del país amb un projecte de caràcter nacional. Aquesta proposta del Cim Digital Andorra és per "oferir un espai on els joves puguin desenvolupar les habilitats digitals, com en l'àmbit audiovisual o dels videojocs, i implantar un model d'èxit que ja funciona a altres llocs", ha manifestat Marsol. I ha demanat la col·laboració de les institucions i empreses del Principat perquè s'involucrin en un projecte que ha de servir per impulsar la inserció d'empreses tecnològiques de prestigi.

La presentació ha comptat amb l'assistència dels cònsol de Sant Julià, com a seu del parc tecnològic a CATSA, i dels d'Andorra la Vella i Escaldes, a més de representants de la Cambra i de la CEA. La intenció del Govern és que l'espai per a joves s'ubiqui a Andorra la Vella o a Escaldes perquè el sector tecnològic guanyi pes al país.

Un projecte que ha revolucionat Màlaga

La segona part de la presentació ha anat a càrrec del coordinador i director de projectes del Polo Nacional de Contenidos Digitales de Màlaga, Raúl Silleras, i el responsable del Foment del Talent, Ignacio del Arco, per exposar el projecte en que el Govern s'ha inspirat. Polo Digital té la seu a la ciutat tecnològica de MalagaValley que compta amb 600 empreses i 21.000 treballadors que desenvolupen activitats tecnològiques. Silleras ha remarcat que estan "orgullosos de poder compartir l'experiència acumulada en la construcció de l'ecosistema de Màlaga amb altres territoris que, com Andorra, aposten fermament per la innovació i la tecnologia com a motors clau per al desenvolupament".

El Cim Digital Andorra s'inspira en el Pol Digital de Màlaga, que s'ha presentat avui a la capitalFernando Galindo

El hub d'innovació fomenta l'emprenedoria i genera un ecosistema fort al voltant dels videojocs, la realitat virtual, la producció audiovisual i les tecnologies de l'internet del futur que es desenvolupen a través del metavers. El projecte es mou a través de quatre punts que són l'emprenedoria, la formació amb programes que s'integren en la formació professional, la creació i organització d'esdeveniments per enfortir el teixit empresarial del sector i un ecosistema que el que vol és enfortir un sector que ja està primordial en el món actual.