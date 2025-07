L’entitat andorrana Daktari treballa per eliminar una patologia anomenada leishmaniosi visceral, que afecta els països de l’Àfrica de l’est.

Publicat per Arnau Casals Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’Associació Andorrana de Cooperació Veterinària a l’Àfrica de l’Est, Daktari, treballa sense descans des del 2023 amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement de la leishmaniosi visceral, una malaltia infecciosa que es transmet a través de paràsit Leishmania, que afecta les poblacions més pobres del planeta i que cada any fa emmalaltir entre 700.000 i un milió de persones, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La leishmaniosi és una malaltia minoritària que afecta l’u per cent de la població, que és mortal en el 95 per cent dels casos si no es tracta i que afecta les persones que pateixen condicions socioeconòmiques precàries, malnutrició i les que es desplacen a zones on el contagi d’aquesta malaltia és elevat, com Etiòpia o Sudan del Sud. Qui hi ha al capdavant d’aquest projecte humanitari és en Jesús Muro. El que va ser veterinari del Govern lidera el projecte i ha comptat amb el suport d’universitats com la de Lleida (UdL), l’Autònoma de Barcelona (UAB), el departament de parasitologia de la Universitat de Barcelona (UB) i l’empresa catalana farmacèutica LETI Pharma.

Els treballs es van iniciar l’estiu de 2023, en què es van obtenir mostres de sang i de ganglis de 164 gossos de la zona de Karamoja (Uganda) i els resultats van permetre descartar el gos com a font de contagi de la malaltia. Aquesta conclusió va fer que tots els esforços se centrin ara en la captura de flebòtoms, unes mosques que s’alimenten de sang dels vertebrats i que són focus d’infecció de la malaltia als humans i animals. Uns treballs que s’estan duent a terme a les aules de la facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i que tenen la finalitat de descobrir quina espècie de mosques transmet la malaltia, les seves principals víctimes i conèixer les zones que proliferen. “Necessitem saber on es reprodueixen per aturar les infeccions”, explica l’impulsor i fundador de l’ONG.

L’erradicació és un dels objectius de l’OMS per al 2030, però s’està lluny del seu assoliment per la falta de voluntat de l’administració Trump, principal finançadora de l’ens internacional, i que ha sortit de l’organització. Aquest fet ha provocat una reducció del seixanta per cent del pressupost (han passat de 150.000 a 60.000 euros) i ha limitat els treballs que volia dur a terme Daktari. “La leishmaniosi visceral és una malaltia oblidada i no és una prioritat”, confessa Muro. Tot i les adversitats, el mes d’octubre vinent s’iniciaran els treballs de digitalització dels centres de salut d’Uganda i de Kenya i es realitzarà la formació als tècnics locals per facilitar les investigacions, com ara la col·locació de les trampes de captura lowcost que s’utilitzen per a la reducció de riscos a través de material de reciclatge, llums led i circuits elèctrics i bosses de malla, que han permès eliminar focus d’infeccions per assolir la supressió de la malaltia.