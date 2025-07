Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Una reunió de la candidatura no oficialista que aspira a les eleccions per renovar la junta directiva de la Creu Roja i que encapçala Alexis Estopiñan celebrada dilluns a la nit va derivar en una forta discussió entre membres de la llista amb el director acomiadat, Jordi Fernández. Un dels resultats de la reunió és que els integrants de la candidatura estiguin reflexionant si s’ha de continuar endavant amb l’aspiració d’acudir a les eleccions previstes per al maig. En tot cas, si es presenten i les guanyen ja han pres una decisió respecte a la plaça de director que ha quedat vacant amb l’acomiadament de Fernández: convocaran un concurs obert per escollir el nou director de l’entitat. No obstant això, coincideixen que la persona més preparada i amb més experiència per assumir aquesta responsabilitat és l’exresponsable.

Sobre l’afer de l’acomiadament, Estopiñan va criticar la manera de fer del vicepresident de la Creu Roja, David Fraissinet, en considerar que actua de manera personal, com si ell fos el màxim representant de l’ONG, i també per haver anar contra Jordi Fernández. El cap de llista de la candidatura per renovar l’entitat va lamentar, a més, que el ministeri d’Afers Socials hagi anat contra una persona [Jordi Fernández] i no contra un càrrec.

Cal recordar que el cessament de Jordi Fernández es va emparar en una decisió del ministeri d’Afers Socials, que va alertar l’entitat que el fins ara director no disposava de la titulació del sector sociosanitari que se li hauria d’exigir per ocupar aquest càrrec. La decisió la va prendre la junta actual, però amb el desacord de dos dels seus membres, un dels quals l’encara avui president, Josep Pol. Les eleccions previstes per al maig tenen un paper fonamental en la crisi perquè per primer cop a la història de l’entitat hi ha dues candidatures per dirigir-la i perquè Fernández dona suport a l’alternativa. L’oficialista l’encapçalen membres de l’actual junta, Vicky Marrugat i David Fraissenet, i el ja exdirector opina que el seu suport als rivals ha acabat tenint un paper clau en l’acomiadament.