El consell assessor de Patrimoni Cultural va validar ahir la inclusió del conjunt d’immobles relacionats amb la indústria tabaquera laurediana –l’edifici de Catsa, el de Cal Rafeló (antiga fàbrica Reig) i la nova fàbrica de tabacs Reig– a l’inventari general, com a immobles d’un valor a protegir en ser elements clau per conèixer la transformació de l’Andorra del segle XX. El Govern en va informar en un comunicat, recordant que la ministra de Cultura, Mònica Bonell, ja va anunciar la intenció d’impulsar la catalogació en l’acte en què es va formalitzar la compra de l’edifici de Catsa, que ha estat l’instigador del procés. Fa uns mesos el comú ja havia inscrit les tres fàbriques en el catàleg parroquial.

El projecte de llei de crèdit extraordinari per formalitzar la part de l’adquisició de la fàbrica de Catsa que correspon al Govern –l’executiu i la corporació la paguen a parts iguals, 2,2 milions d’euros– justifica el valor concret de l’immoble situat a l’entrada de la parròquia i furga en la seva història. Construïda l’any 1962, va ser una instal·lació dedicada a la indústria tabaquera fins al 2010. Va ser una inicativa de la Cooperativa Andorrana de Tabacs, SA (Catsa), que va sorgir d’una altra entitat: el Sindicat Agrícola Andorrà. La nova societat s’impulsa amb 15 milions de pessetes amb l’objectiu empresarial de “l’explotació comercial d’una indústria dedicada a la fabricació i a la compra i venda de tabacs, i a tota mena de negocis i de lícit comerç, relacionat amb aquest fi, com també el de fomentar el conreu de tabac a les Valls, estimulant els colliters, assessorant-los i ajudant-los fins allà on permetin les possibilitats socials”. Les dècades daurades de la fàbrica van ser les del setanta i del vuitanta i l’any 2002 se cedia l’ús de la instal·lació a un dels socis, Laudor. Es va deixar de manufacturar tabac el 2010 i, després, tindria encara un ús relacionat amb una altra cooperativa agrícola que no va reeixir, la que comercialitzava la trumfa de qualitat. “La fàbrica és un testimoni clau del procés d’industrialització del sector del tabac i, en un camp més ampli, de tot el país, que si bé va passar d’una economia eminentment agrícola i ramadera a una economia terciaritzada”, justifica l’informe sobre el valor patrimonial adjunt al projecte de llei. La catalogació apuntala la protecció.

La reunió

Durant la reunió del consell assessor també es va presentar el projecte de reforma de Casa de la Vall liderat per Enric Dilmé i es va abordar el pla estratègic dels museus i les accions del cinquantè aniversari de l’Arxiu Nacional.