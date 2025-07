Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El 23è Consell dels Joves ha aprovat avui les tres propostes de llei sobre la gratuïtat dels anticonceptius, la unificació de l'estètica dels edificis i l'augment del temps de descans a les escoles. Els alumnes, que han exercit com a parlamentaris per un dia, han exposat inquietud rere inquietud al Consell General amb la intenció de "posar sobre la taula les temàtiques que afecten el jovent". "Patir una malaltia de transmissió sexual o un embaràs no desitjat no només comporta un estigma social, sinó que provoca una problemàtica personal i econòmica", ha destacat Júlia Costa, estudiant de l'escola andorrana d'Encamp. La mesura s'inspira en els models d’Espanya i França, i estableix que les persones joves menors de vint-i-cinc anys amb residència a Andorra poden accedir gratuïtament a preservatius o a la píndola de l’endemà.

Una jove participant en el 23è Consell General dels Joves.Consell General

"El fet que siguin els mateixos joves qui proposin aquestes qüestions és molt significatiu. Com ha esmentat un dels estudiants, sabent que a Andorra és il·legal l'avortament cal fer-ne prevenció", ha assenyalat Núria Segués, consellera del grup parlamentari de Concòrdia. Els consellers presents s'han quedat sorpresos dels que "podrien ser els futurs representants" i valoren positivament l'aprovació de les tres lleis. Tanmateix, Marc Magallon, vicepresident de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, ha insistit en la necessitat d’analitzar en profunditat les propostes des d’un punt de vista "econòmic i jurídic" abans de considerar-ne el trasllat al Consell General. "La idea principal sí que es pot tenir en compte", ha valorat Magallon.