"Èxit" de la campanya de donació de sang organitzada pel Morabanc Andorra i la Creu Roja Andorrana, que ha recollit un total de 206 donacions, de les quals 177 han estat efectives i 28 registrades com a oferiments. A més, s'han comptabilitzat 24 nous donants. Des de l'ONG destaquen que tot i que hi ha un "lleuger descens respecte a la campanya 2024", hi ha hagut un increment en el nombre d'oferiments registrats enguany, amb una afluència "constant" de participants.

Per sexes, es van comptabilitzar 104 homes, la qual cosa suposa un 50,5% del total i 102 dones, un 49,5%. Pel que fa a les franges d'edat, la que més participació ha tingut ha estat la de 35 a 64 anys, i els grups sanguinis més comuns han tornat a ser A i O positius. La Creu Roja Andorrana fa una valoració molt positiva d'aquesta campanya i ha agraït la col·laboració del MoraBanc i del ministeri d'Esports, que han tornat a cedir el pavelló Toni Martí. La pròxima campanya tindrà lloc els dies 10, 11 i 12 de junt al Col·legi Sant Ermengol.