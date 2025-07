Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap de seguretat d’un local de Soldeu va consumir cocaïna al lavabo del bar el 29 de desembre del 2023. En sortir, va retornar la porció restant al company que li hauria facilitat la droga. Dos agents de la policia, vestits de paisà, van presenciar l’acció i hi van intervenir. Durant el dia d’ahir es va celebrar la vista oral del judici, en què s’acusava el jove d’un delicte menor per consum de droga i d’un altre de major per tràfic d’estupefaents. El dilema de la jornada va girar entorn de la qüestió: tràfic, sí o no? La quantitat intervinguda eren 0,9 grams.

El relat dels fets

L’acusat va acceptar una porció de 0,9 grams de cocaïna d’un company de treball i es va dirigir al lavabo reservat per als treballadors del local, on en va consumir, a dos quarts de tres de la matinada. Sol o amb el company, aquí sorgeix la contradicció en les declaracions. Seguidament, l’acusat va tornar l’embolcall amb la cocaïna restant al company. L’intercanvi es va fer dins del local i va cridar l’atenció de dos agents policials que patrullaven de paisà. En el moment que un dels policies va agafar del braç el company de l’acusat aquest va deixar caure l’embolcall a terra.

No es van trobar diners que provessin l'intercanvi per droga

Els agents van considerar la possibilitat que estigués venent la porció i que la droga fos seva. L’acusat va confessar haver-ne consumit des del primer moment, però va negar cap tipus de tràfic.

En els pertinents registres de la policia, es van trobar 496,05 euros a la cartera de l’acusat. Aquests diners, però, es va provar que estaven destinats a pagar els treballadors de seguretat que estaven al seu càrrec i en cap cas es va detectar intercanvi econòmic entre els dos companys. En una caixa de cartró a l’armari de l’acusat també es va trobar una bàscula, sospitosa per a la Fiscalia. El jove va declarar, però, que l’havia estat utilitzant per mesurar les quantitats d’aliments per a la dieta de culturisme. A més, van trobar 0,6 grams de marihuana i 1,4 d’haixix que, segons l’acusat, també serien per a consum propi. Els agents policials van afirmar que, tant a la bàscula com al vehicle del jove, no es va detectar cap mena de positiu en droga més enllà de les petites porcions descrites.

Empresonat i multa

La Fiscalia va demanar una pena per delicte de tràfic de drogues de quatre anys de presó per a l’acusat, dels quals 12 mesos ferms i la resta condicionals a la suspensió d’accés a centres d’esbarjo. També va sol·licitar imposar-li una multa de 2.240 euros. Pel que fa a la contravenció penal per possessió de marihuana i haixix, el Ministeri Fiscal va demanar un mes d’arrest nocturn condicional i el pagament d’una multa de 500 euros.

Per la seva banda, la defensa va demanar l’absolució pel delicte major de tràfic. Pel que fa al delicte menor per consum van creure adient demanar un mes d’arrest nocturn condicional i una multa de 1.000 euros. A més, respecte a la possessió de marihuana i haixix, va fer una petició de quinze dies d’arrest nocturn condicional i una multa de 500 euros.

El cas quedarà resolt amb la notificació de la sentència el 28 de maig a les 13 hores a la sala de vistes de la seu de la Justícia.