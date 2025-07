Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El conseller general d'Andorra Endavant, Marc Monteagudo, ha entrat una pregunta escrita adreçada a Govern on vol conèixer les actuacions i costos associats a l'acció exterior d'Andorra a través de les ambaixades i ambaixadors, tant residents com no residents, durant el període 2024.2025. Segons Monteagudo, "l'augment de la presència diplomàtica d'Andorra ha de venir acompanyat d'un exercici de responsabilitat i d'avaluació de resultats". Per aquest motiu, el conseller general demana conèixer el cost total de funcionament de cada ambaixada així com les despeses anuals per cada ambaixador, incloent-hi salaris, desplaçaments i restauració.