Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Entre el 20 i el 25% de les dones que reben atenció al Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) retornen amb la parella després d'haver denunciat o identificat una situació de violència masclista. Així ho recull la resposta escrita del Govern a una pregunta formulada per la consellera de Concòrdia, Núria Segués. Aquesta dada, però, no implica que les dones abandonin el procés de suport, i moltes d'elles, segons apunta l'informe, continuen el seguiment amb les professionals del servei. Els motius per desvincular-se indiquen, són la por, la dependència emocional o econòmica, la normalització del maltractament o la creença que la situació ha millorat. També s'esmenta la càrrega emocional de revisar episodis traumàtics o la manca de preparació per iniciar un procés de ruptura.

Les dades publicades per l'executiu mostren que entre un 40% i un 45% de les usuàries denuncien els fets, tot i que la majoria han patit múltiples formes de violència, tan sols entre un 2% i un 3% havien patit únicament violència psicològica. Govern destaca que hi ha protocols de coordinació amb serveis com el Centre de Salut Mental i la Unitat de Conductes Addictives, i que s'ha millorat la formació dels professionals. El SAAVG compta amb cinc professionals, 3 persones de referència per a cada víctima i dos psicòlegs.