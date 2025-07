Vint-i-cinc aspirants per cobrir vint places de docent

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Divendres arrenca el segon edicte intern per cobrir les vint places de professor que van quedar vacants en l’anterior convocatòria. Són onze de professor de català i nou de docent de ciències socials, i s’han admès 13 i 12 aspirants, respectivament (per a ciències socials, dos de manera provisional en espera de tràmits). No tots hauran de fer el primer dels exàmens, l’oral, perquè ja el van superar en les anteriors proves. En contret, nou candidats passen directament a la prova escrita, prevista per al maig.

Es tracta del segon edicte intern, que novament dona la possibilitat a interins amb almenys cinc anys de trajectòria a consolidar la feina i esdevenir funcionaris. Sis aspirants van aconseguir la plaça fixa en l’anterior convocatòria, marcada per l’alt nombre de suspesos.