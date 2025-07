Tret de sortida filosòfic

Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La tercera planta de l’escola francesa va obrir les portes ahir al matí als alumnes d’últim curs del sistema educatiu andorrà per donar el tret de sortida als exàmens de les assignatures comunes de les proves oficials de batxillerat (POB). Fins a un total de 265 candidats, dels quals 229 presencials, escolaritzats al centre de batxillerat del sistema educatiu andorrà, i 36 de lliures, van examinar-se de la prova de filosofia durant la jornada.

Ahir, però, va ser només el primer dia d’una setmana que, de ben segur, serà intensa per als alumnes. Ja fa més de quinze dies que passen tests, el 22 de març van començar amb els orals i s’allargaran fins al dimecres 16 d’abril. Els resultats de les proves es comunicaran per correu electrònic a partir del 13 de juny.

El nombre de candidats s’ha incrementat aquest any en deu de lliures i onze d’escolaritzats respecte al 2024. Com a novetat per a l’any vinent, l’escola francesa acollirà els exàmens del bloc obligatori com a tasca d’optimització, ja que disposa de les infraestructures idònies. Així ho va explicar la directora del departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Eugènia Duró.

Les imatges dels alumnes esperant la POB

La veu dels alumnes

Els nervis són inebitables en aquestes situacions, però és important que no juguin una mala passada als estudiants. L’Alba sentia que s’ho havia preparat “durant bastant temps”. Ella preveia que els texts fossin l’aspecte més complicat de l’examen de filosofia: “Extreure les idees primàries, secundàries o la tesi de la problemàtica no és fàcil i s’ha de llegir atentament per entendre-ho bé.”

La Mar, en canvi, tenia “expectatives altes”, ja que sempre ha tret bones notes en aquesta matèria. Per a ella la part més complexa era l’argumentació. Tot i així, l’examen de filosofia era el que més la preocupava.

L’Àlex va explicar que tenia expectatives més aviat baixes, però es mostrava tranquil: “Confio més en la repesca.” Tant per a ell com per al Sean, l’àmplia extensió del temari seria el més complicat de l’assignatura.