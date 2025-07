Special Olympics Andorra organitza el XVI Trofeu Internacional d'Esquí

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La federació esportiva Special Olympics Andorra, patrocinada per Creand Fundació, organitza el XVI Trofeu Internacional d'Esquí. La competició aplegarà 45 corredors, que estaran acompanyats per 12 entrenadors, amb representants d'Andorra, Espanya, Mònaco, Portugal i, per primera vegada, la delegació de França. La cursa consistirà en un eslàlom gegant de dues mànegues i tindrà lloc el 12 d'abril a la pista de l'Esparver de Soldeu-El Tarter (Grandvalira), segons informa la Fundació Creand.

La delegació andorrana té 18 esportistes i compta amb 3 entrenadors. L'espanyola està composta per 8 corredors i 3 entrenadors que provenen d'Aragó i de Catalunya. La delegació de Mònaco està formada per per 6 corredors i 2 entrenadors, la portuguesa per 6 corredors i 2 entrenadors, i la francesa la conformen 7 corredors i 2 entrenadors.

Els corredors arribaran divendres a la tarda i durant el dissabte competiran a les pistes de Soldeu-El Tarter i tindran després un dinar i l'entrega de premis. Els participants acabaran la jornada al Palau de Gel de Canillo on s'organitzaran diverses activitats.

La competició es celebra amb la col·laboració del comú de Canillo i de Grandvalira Social, a més del suport d'AINA i l'hotel Nòrdic, i disposarà de l'acompanyament de 10 voluntaris.