La presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, vol saber per què hi ha sol·licituds presentades en format digital dels ajuts a l'habitatge de lloguer que encara no s'han respost, "tot i que Govern va obrir la convocatòria a mitjan gener i, segons el portal per tramitar-los, el termini de resolució màxim és de dos mesos" apunta Segués. La consellera general també demana si l'absència de resposta té a veure amb algun error en la implementació del tràmit digital, així com el nombre de sol·licituds que hi ha pendents de resposta actualment.

Segués també ha demanat, en la bateria de preguntes que ha entrat perquè Govern les respongui per escrit, sobre algunes dades de les sol·licituds que hi ha pendents de resposta, per conèixer els perfils majoritaris d'aquestes persones.