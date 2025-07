Les obres dels pisos a preu assequible del Cedre començaran al setembre

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les obres de construcció de l'edifici de pisos de lloguer a preu assequible del Cedre començaran al setembre i acabaran durant el primer semestre del 2027. L'immoble disposarà de 30 pisos d'una, dues i tres habitacions, mentre que la planta baixa s'habilitarà com a espai de trobada per a la gent gran. A més, al davant de l'edifici hi haurà una plaça pública de 1.000 metres quadrats.

Tots els pisos, construïts amb fusta prefabricada, tindran llum natural, visió a banda i banda i un balcó que donarà a la plaça. L'edifici, a més, disposarà d'una petita central fotovoltaica i aerotèrmica, d'un dipòsit d'aigües pluvials i d'un sistema de recuperació i filtratge de les aigües grises. A la coberta també hi haurà un petit espai comunitari.

El pressupost destinat al projecte és d'entre cinc i sis milions d'euros, finançats pel Govern. Al cap de 40 anys, l'edifici passarà a ser part del patrimoni del comú.

La ministra Conxita Marsol amb el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, durant la presentació del projecte constructiu de l'edifici el Cedre.Fernando Galindo

Pel que fa als pisos de Terra Vella, el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha apuntat que la corporació ha rebut una oferta per construir-los i gestionar-los i ha anunciat que en les pròximes setmanes el comú ja tindrà sobre la taula un informe sobre la proposta.

La ministra responsable de la cartera d'Habitatge, Conxita Marsol, ha recordat que el Govern ja ha ofertat 50 pisos i que al final d'any n'haurà posat al mercat uns 200.