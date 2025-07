L’atenció telefònica de Govern rep 8.000 trucades mensuals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’atenció telefònica del Govern (875 700), operativa ininterrompudament de vuit del matí a vuit del vespre, s’ha consolidat com un dels principals canals d’interacció amb la ciutadania. Ho destaquen les dades recollides els darrers mesos, des que a l’agost es va posar en marxa el nou servei ampliat. Així, des de la millora contínua del servei, actualment dues de cada tres trucades es resolen directament en el primer contacte, sense necessitat de transferències ni seguiments posteriors.

Segons el Govern, aquesta eficiència, que representa un 63% de resolucions en primera instància, reflecteix l’esforç per oferir una atenció resolutiva, propera i de qualitat. El servei rep una mitjana de 8.000 trucades mensuals, fet que evidencia una accessibilitat òptima per adaptar-se a les necessitats de la població, tant en horari laboral com fora d’aquest.

A més, arran del monitoratge de les temàtiques de les trucades, s’ha implementat una formació específica als agents telefònics per dotar-los de coneixements transversals i eines digitals que els permeten oferir respostes precises des del primer moment. En molts casos, la resolució inclou l’acompanyament a través de la seu electrònica de Govern, fet que potencia l’autonomia del ciutadà i l’ús dels canals digitals. A més de l’atenció telefònica, està a disposició de la ciutadania el correu electrònic de la seu electrònica, que ofereix una resposta gairebé immediata, i l’oficina virtual d’atenció ciutadana (OVAC), on es poden sol·licitar el NIA i el certificat electrònic.

Així mateix, el Govern també informa que a partir d’ara tots els recursos que es vulguin presentar davant de l’administració es podran fer de forma telemàtica.