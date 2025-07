L’AIVA minimitza el descens del març i confia a recuperar les vendes

Publicat per Arnau Casals Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els concessionaris van vendre el primer trimestre de l’any un total de 901 vehicles, 32 menys que el 2024, segons l’informe publicat per Estadística. En el tancament del període ha incidit un mal mes de març amb 294 noves matriculacions, un 12,5 per cent menys que el mateix període del 2024. Tot i els resultats, l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) confia a revertir aquestes dades. El president de l’ens, Pere Betriu, va assegurar ahir que “les variacions en percentatge a vegades poden ser més alarmistes del que en realitat és” i que “queden molts mesos per davant” per millorar els resultats.

“La idea és mantenir les vendes que hi va haver en el sector l’any anterior”

Pere Betriu, President AIVA



Betriu atribueix la baixada en l’increment dels preus dels vehicles “per les millores que s’han dut a terme en l’àmbit normatiu, seguretat, ajudes a la conducció i emissions”, i creu que pel volum de negoci que té el país, amb un bon mes “es poden revertir les xifres”, i que “la idea és mantenir les vendes que hi va haver en el sector l’any anterior”, que van ser de 3.375 vehicles. En el primer trimestre d’aquest any, l’única categoria que va incrementar el nombre de matriculacions va ser el de remolcs, vehicles especials i motos de neu, amb 24 matriculacions, un més que el primer trimestre de l’any anterior. Els turismes van baixar dels 599 als 586. Les motocicletes i els ciclomotors també van notar una reducció de deu matriculacions en passar de 209 a 199, i els camions i camionetes es van veure reduïts de 102 a 92.

Els cotxes elèctrics van sumar 35 noves matriculacions, set més que fa un any, i els híbrids van créixer, amb 230 matriculacions, 63 més que el primer trimestre anterior. En canvi, van baixar les unitats venudes de gasoil i gasolina, tot i que la majoria de nous vehicles segueixen sent de gasolina (159 fins al març).