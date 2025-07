Publicat per Àlex Ripoll Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha parlat aquest matí per primera vegada davant del Consell d'Europa, en el seu discurs ha refermat la importància de cooperar contra els grans reptes que amenacen l'estabilitat de les democràcies, com el canvi climàtic, el mal ús de les tecnologies o la guerra.

Al torn de preguntes, Espot ha respost sobre la situació de l'avortament i ha explicat que la situació "és delicada" no només des de la perspectiva de gènere, sinó també per l'encaix amb les màximes institucions del país, sobretot amb el Copríncep Episcopal.

Tanmateix, Espot ha explicat les feines que s'estan duent a terme per trobar "solucions creatives" perquè les dones del Principat puguin avortar lliurement fora del país amb les ajudes pertinents. Així com la despenalització de l'avortament, que arribarà abans que s'acabi la legislatura, ha assegurat Espot.

Reunions amb representants europeus

Espot s'ha reunit amb el president de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, Theodoros Rousopoulos, on li ha traslladat el compromís i el suport d'Andorra a la tasca que desenvolupa l'assemblea. El cap de Govern també ha mantingut una reunió amb el secretari general del Consell d'Europa, Alain Berset, on "hem refermat el compromís d'Andorra amb el multilateralisme i la defensa dels principis democràtics" ha explicat Espot. Finalment, també ha mantingut una trobada amb el representant del president del Tribunal Europeu de Drets Humans, Mattias Guyomar, i la jutgessa per Andorra al tribunal, Canòlic Mingorance, per tractar els principals projectes que està desenvolupant el tribunal actualment.