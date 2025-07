Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Cinc restaurants d’Andorra van rebre ahir la placa que els acredita com a establiments "Recomanats" per la Guia Michelin, en el marc d’una gala celebrada al Palau de les Arts de València.

Entre els guardonats, s’estrena el restaurant Beç, que s’incorpora aquest any a la selecció. Els altres quatre establiments ja havien estat reconeguts en edicions anteriors: Celler d’en Toni, Kokosnot, Koy Hermitage i Solineu Club Hermitage.

La cerimònia dona continuïtat a la gala de lliurament d’estrelles Michelin, celebrada a finals de l’any passat a Múrcia, en què el restaurant Ibaya, també andorrà, va ser reconegut amb una estrella Michelin. En aquesta ocasió, el protagonisme ha estat per als establiments classificats com a "Recomanats", una categoria que distingeix aquells restaurants que ofereixen una cuina d’alt nivell i constant, i que és l’esglaó previ per poder optar a una estrella.

En total, la Guia Michelin ha reconegut 756 restaurants com a "Recomanats" a tot Espanya i Andorra.