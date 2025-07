Campanya per instar l’usuari a acudir a la deixalleria

Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els set comuns, amb la col·laboració de Pirinenca de Serveis, van posar en marxa ahir la iniciativa Suma punts a les deixalleries, que recompensarà aquells ciutadans que lliurin residus correctament als punts verds. La campanya pretén fomentar el bon ús dels centres de reciclatge, ja que alguns ciutadans han abusat del servei gratuït de recollida d’andròmines de grans dimensions per a objectes de mida reduïda com, per exemple, llums o petits aparells electrònics. “No és gaire ecològic ni sostenible que ens desplacem per recollir una lampareta si el ciutadà pot portar-la directament a la deixalleria”, va detallar Vanessa Carrascosa, portaveu tècnica de la comissió de residus.

La campanya es va iniciar ahir per incentivar “les bones pràctiques al voltant de les tres erres”, per tal de “donar una segona vida als objectes” i evitar “desplaçaments innecessaris dels serveis comunals”. Així ho van comunicar ahir al migdia a la deixalleria de les Valls del Nord el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu Lizarte; el cònsol menor de la Massana i president de la comissió de medi ambient, Roger Fité, i Vanessa Carrascosa, la directora del departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del comú d’Encamp. “Els participants rebran una targeta, cada entrega tindrà un punt, fins a dos per setmana”, va assegurar Carrascosa. “Quan parlem de medi ambient, volem sensibilitzar els andorrans del bon ús dels seus residus”, va matisar Betriu.

Els residents “podran canviar el targetó per un val de descompte de 10 euros a diferents establiments o, si no, el premi exclusiu del mes”, va explicar la tècnica. Des d’entrades a esdeveniments fins a abonaments a instal·lacions esportives, els premis canviaran cada mes “per tal de fer atractiva la iniciativa”.