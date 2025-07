El benefici de MoraBanc augmenta un 12% i el d’Andbank, un 15%

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El grup MoraBanc va tancar l’exercici del 2024 amb 57,7 milions d’euros de guanys, un 12% per sobre del resultat assolit l’any anterior. L’entitat financera va fer públics ahir els resultats d’un període que qualifica “de rècord”, marcat pel “fort creixement i consolidació als mercats internacionals, especialment l’espanyol, amb la compra de la societat de valors Tressis”. Una adquisició que s’ha traduït en el fet que més de la meitat dels recursos gestionats provenen de les filials del grup a Espanya, Suïssa i els Estats Units. Tot i que Andbank té previst donar el detall dels seus resultats durant aquesta setmana, la publicitat dels números de Creand diumenge i de MoraBanc ahir després que Andorran Banking difongués les xifres totals de la plaça divendres passat permet avançar el benefici del tercer grup financer del país: són 46,4 milions, un 15% per sobre del balanç del 2023. La distribució indica que l’activitat de Creand genera el 40,5% dels guanys totals de la plaça; la de MoraBanc, el 33%, i la d’Andbank, el 26,5%. La part del pastís dels dos darrers creix respecte a l’any anterior en consonància amb l’augment de beneficis experimentat, mentre que el grup Creand Crèdit Andorrà s’ha mantingut estable.

MoraBanc

MoraBanc va destacar dels resultats en la nota de premsa de difusió de les dades del 2024 –que se sotmetran a l’aprovació de la junta general d’accionistes el pròxim 30 d’abril– “la solidesa del model de negoci, que continua apostant per la digitalització, l’expansió internacional i la innovació financera”. L’entitat va emfasitzar dues xifres: els beneficis obtinguts i els 18.436 milions d’euros en actius sota gestió (AUM), que suposen un increment del 67% respecte a l’any anterior. També va subratllar “la millora contínua dels principals indicadors financers”. La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) va pujar del 14,17% el 2023 al 15,04% el 2024, mentre que el ROTE ho va fer des del 15,31% fins al 17,27%, “evidenciant l’eficiència del model de negoci de MoraBanc”. La solvència “es manté en nivells elevats, amb un 19,47% (CET1 fully loaded), fet que reforça la solidesa del balanç de l’entitat”. I la liquiditat (LCR) va assolir un 301,23% i la valoració que se’n fa és “la capacitat de MoraBanc per operar amb un balanç robust i afrontar amb garanties els reptes del mercat”.

Els actius sota gestió de morabanc es disparen un 67%, fins als 18.436 milions d’euros



Els números de la inversió creditícia també van créixer. En concret, un 4%, fins assolir els 1.509 milions d’euros i “consolidant una cartera de qualitat, amb una ràtio de morositat que ha baixat fins al 2,33%, i refermant el compromís amb el finançament de projectes personals i empresarials”, va destacar l’entitat.

D’altra banda, s’ha culminat el pla estratègic 2022-2024 “amb els objectius superats”. En concret, es posa de manifest que en el període es van invertir 30 milions d’euros per millorar totes les àrees del grup i la qualitat del servei al client. Incideixen en la transformació digital, amb actuacions que han suposat un creixement de més del 300% en operativa digital en el darrer trienni. L’exercici passat, es van superar els vuit milions d’accessos i el milió d’operacions realitzades. Unes dades que tornen a qualificar de “rècord” i que indiquen “l’acceptació de la banca digital de MoraBanc entre la clientela, que valora un entorn que agilitza les gestions bancàries estalviant-los temps”. El banc fa èmfasi que han estat pioners a introduir productes fins ara inexistents al país com Bizum per a Empreses, Google Pay o els serveis relacionats amb actius digitals, “sent l’únic banc autoritzat per fer-ho a Andorra”.

la inversió creditícia assoleix els 1.509 milions, amb una ràtio de morositat del 2,33%



Sobre l’expansió internacional, es recorda que la presència a Espanya “ha estat protagonista” amb l’entrada en l’accionariat de Tressis, amb l’adquisició del 82,98% del seu capital. El tancament de l’acord per la compra del 100% del Banc Europeu de Finances SA (BEF) al seu accionista únic, Unicaja, una operació encara pendent de l’aprovació dels reguladors, suposarà l’entrada de MoraBanc com a entitat bancària al mercat de l’estat veí del sud. En aquest sentit, Lluís Alsina, CEO del grup, va destacar que “la incorporació de Tressis i l’adquisició del Banc Europeu de Finances són fites clau que ens permetran ampliar la nostra proposta de valor i reforçar la nostra presència a Espanya”.

“El creixement de MoraBanc el 2024 referma la nostra visió a llarg termini i la nostra capacitat d’adaptació a un entorn global complex. Hem aconseguit enfortir la nostra posició sense perdre de vista els nostres valors: solidesa, prudència i un ferm compromís amb els nostres clients”, va manifestar al seu torn el president del grup, Joan Maria Nin.