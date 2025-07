Arrestat per intentar agredir amb un bastó telescòpic un vigilant

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia va detenir el cap de setmana passat a Andorra la Vella una parella de turistes, una dona de 25 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral per causar lesions a un empleat de seguretat d’un local d’oci nocturn, i un home de 46 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per esgrimir un bastó telescòpic.

Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a l’interior de l’establiment quan els empleats de seguretat van cridar l’atenció a l’home perquè va entrar al lavabo de dones. Aquest es va posar molt agressiu i va empentar un dels vigilants. Quan els empleats de seguretat el van intentar reduir, la dona, parella de l’home, va voler agredir-los amb un got de vidre i va mossegar-ne un provocant-li una ferida sagnant, motiu pel qual va ser detinguda.

Una estona més tard, la policia va haver de tornar a intervenir perquè l’home es va tornar a presentar a la porta de l’establiment molt alterat esgrimint un bastó telescòpic obert, moment en què els policies li van prendre de les mans per impedir una possible agressió i el van arrestar.

Un altre home, de 62 anys, també va ser detingut la setmana passada com a presumpte autor d’un altre delicte contra la seguretat i contra la llibertat per desenfundar una escopeta d’aire comprimit al carrer.

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, s’ha detingut quatre persones des de dissabte. Es tracta d’una dona i dos homes d’entre 21 i 39 anys amb taxes d’1,23 a 1,75, i d’una conductora, turista de 34 anys, arrestada amb una alcoholèmia d’1,60 després de col·lidir contra un senyal i una barana protectora a la CG-2, entre la zona de la Bartra i Valira Nova.