Alerta per l'augment de les estafes cibernètiques durant la campanya de la renda

L'Agència de Ciberseguretat (ANC) alerta d'un augment de les estafes cibernètiques durant la campanya de la declaració de la renda que l'Agència Tributària ha posat en marxa fa uns dies. Aquests atacs tenen com a objectiu robar dades personals i financeres, i els ciberdelinqüents solen fer servir correus electrònics fraudulents, missatges SMS enganyosos i fins i tot crear pàgines web falses que imiten l'agència tributària per enganyar a les persones, apunta l'ANC.

Verificar i comprovar sempre la informació

L'entitat recalca la importància de verificar l'emissor dels missatges i comprovar sempre la informació que es rep, així com el lloc d'on prové, i, si no se sap amb certesa que la font és fiable, no obrir enllaços ni descarregar fitxers sospitosos. Una altra mesura a seguir és la d'implementar l'autenticació en dos passos i mantenir el programari de l'ordinador actualitzat.

Canviar les contrasenyes

El procés a seguir si l'usuari creu que ha estat víctima d'una ciberestafa durant el procés de la campanya de la renda és, primerament, contactar amb l'Agència Tributària per informar de la situació i verificar si hi ha alguna incidència. Seguidament, l'Agència de Ciberseguretat recomana canviar les contrasenyes i revisar els comptes bancaris. Finalment, recorda que cal denunciar l'intent de frau a les autoritats per evitar que altres persones caiguin en el mateix engany.