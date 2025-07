Reforç de la seguretat viària a Sant Julià de Lòria

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern reforçarà la seguretat viària amb dues obres en dues carreteres diferents a Sant Julià de Lòria. Segons van explicar fonts de l’executiu, s’han obert dues convocatòries públiques per adjudicar els treballs corresponents. Una primera intervenció servirà per fer manteniment a la carretera de la Rabassa i l’altra es tracta d’una estabilització del talús per portar-hi a terme un tractament de sanejament, a l’alçada de la rotonda de la CG-1 d’Aixovall.

Pel que fa a les tasques de la Rabassa, s’actuarà en un tram de la via CS-130 entre Aubinyà i Juberri. Els treballs s’allargaran tres mesos i costaran 317.000 euros. Pel que fa a l’actuació que tindrà lloc a la CG-1, es portarà a terme una estabilització del talús de la rotonda a l’altura d’Aixovall i alhora es farà una reposició de barrera dinàmica. Els treballs duraran quatre mesos amb un cost de 260.000 euros.