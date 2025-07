Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els concessionaris han venut 294 vehicles al març, el que suposa una caiguda del 12,5% en comparació amb els 336 del mateix mes de l'any passat, segons indica Estadística aquest matí. La baixada ha estat molt acusada en camions i camionetes, que han passat de 47 a 26 unitats, i en el capítol altres el descens és de 13 a 5. Les matriculacions de turismes han estat gairebé les mateixes del març anterior en arribar a 185 per les 188 anteriors.

Les xifres acumulades durant el primer trimestre deixen un balanç negatiu del 3,2%. Fa un any es van fer 933 matriculacions i aquest exercici s'han quedat en 901, amb dades similars en turismes, 586 per 599, i una baixada més notable en motocicletes i ciclomotors i en camions i camionetes.

L'informe d'Estadística del març mostra una caiguda de les vendes dels vehicles de gasolina, de 208 a 159; de gasoil el registre passa de 54 a 50; i s'han situat a l'alça les matriculacions de tots els tipus d'híbrids, tret dels de gasolina endollables. La pujada més destacada per volum és en el cas dels híbrids no endollables, que passen de 29 a 48; i per percentatge augmenten un 300% els de gasoil endollables, d'1 a 4. Els vehicles elèctrics han passat de 7 a 8.

L'evolució de les vendes en el primer trimestre per tipus d'energia dels vehicles és similar a la del març. Increment de matriculacions d'elèctrics, de 28 a 35, i de tots els tipus d'híbrids amb l'excepció dels de gasolina endollables, que baixen de 55 a 47. L'augment més important és en els híbrids de gasolina no endollable, que passen de 91 a 151. Els vehicles de carburants tradicionals estan anant a la baixa aquest any. Els de gasolina disminueixen de 551 a 458 i els de gasoil, de 166 a 161. Tanmateix, ambdós tipus d'energia continua sent la majoritària de llarg entre els vehicles que es venen al Principat ja que sumen 619, que representen gairebé un 70% del total de les 901 matriculacions registrades des del gener fins al 31 de març.