L’UdA rep 44 sol·licituds de mobilitat internacional els darrers tres cursos

Uns set estudiants de la Universitat d’Andorra (UdA) han sol·licitat la mobilitat internacional per al primer semestre del curs 2025-2026. Aquestes són unes xifres que segueixen la tendència de les del curs anterior, on es van batre els rècords totals amb 33 sol·licituds (nou estudiants en l’inici del curs 2024-2025 i dotze dels dos semestres del curs 2023-2024), que se sumen als 11 treballadors que també l’han sol·licitat, fent un total de 44 demandes de mobilitat internacional. Així doncs, en total, uns 26 estudiants de segon o tercer curs han marxat a universitats del Canadà, Finlàndia, Xipre, Portugal, França o Espanya, per poder fer un semestre de mobilitat internacional, en alguns casos, de centres d’alt prestigi, durant els darrers tres cursos.

El procés per fer la sol·licitud és bastant senzill, encara que s’ha d’aprovar per la junta acadèmica de la universitat. Els alumnes interessats han d’haver assolit uns crèdits mínims.