El Govern i el sector de les gestories s’alien per resoldre la falta de regulació

El Govern i la recentment constituïda Associació de Gestories i Gestors Administratius encetaran els propers dies el treball per culminar la regulació d’un sector que es mou en el terreny del buit legal i que en pateix conseqüències com ara l’intrusisme. L’executiu ja havia començat a treballar en una llei específica durant la legislatura passada i ara que l’administració té interlocutor –la nova entitat presidida per Natàlia Cusnir i que té una cinquantena de socis– es reprendrà el text. Representats de la nova entitat es van trobar la setmana passada amb el cap de Govern i la ministra Conxita Marsol i van abordar aquesta qüestió però formalment ja s’ha agendat una primera reunió purament de treball amb el ministeri d’Economia a mitjan d’aquest mes. Cusnir va manifestar que de fet el que ha mogut l’impuls de l’associació ha estat solucionar la llacuna legal. Una situació que fa que actualment hi hagi registrades 880 empreses al país que tinguin com a objecte d’activitat la gestoria administrativa malgrat que siguin de sectors completament dispars. Però la gran preocupació és l’intrusisme i el detonant de posar fil a l’agulla a l’entitat va ser precisament assabentar-se de les denúncies interposades per un usuari que havia patit una mala praxi i a, més, li havien cobrat un preu “desorbitat”, va explicar Cusnir.

Disposar d’un marc legal ha de suposar tenir un escut contra aquest tipus de pràctiques i, a més, un col·legi professional que fixi les regles del joc per dedicar-s’hi. Per exemple, la formació que cal i, si cal, poder impulsar alguna d’específica amb la col·laboració de la Universitat. Cusnir assenyala possibilitats com ara que aquell professional que acrediti els anys d’experiència pugui “col·legiar-se de facto” però també requisits com ara superar un examen. En tot cas, seran qüestions que s’hauran de plantejar i debatre en el treball de regulació que s’enceta.