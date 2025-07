El Govern continua treballant per una “solució equilibrada” a l’habitatge

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va remarcar ahir que el Govern continua treballant per trobar “una solució equilibrada” al problema de l’accés a l’habitatge. L’endemà d’una manifestació pel dret a l’habitatge que va aplegar més de 500 persones al centre de la capital, Marsol va recordar que algunes de les reivindicacions fetes per la Coordinadora per a l’habitatge digne, organitzadora de la marxa, ja s’estan desplegant.

La mandatària va destacar, d’entrada, que l’executiu ha invertit 73 milions d’euros en habitatge públic en dos anys. La xifra supera amb escreix les previsions inicials: destinar-hi només 12 milions anuals. A més, va recalcar que al final d’aquest any el Govern haurà posat al mercat 200 habitatges públics de lloguer a preu regulat. “Crec que el Govern està fent un pas important per millorar la situació de l’habitatge”, va afirmar.

Marsol, d’altra banda, va recordar que fa un mes va aprovar-se la Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, “que regula qüestions com els habitatges buits, els apartaments turístics, la limitació a la inversió estrangera i les plusvàlues”.

Sobre la preocupació que moltes persones s’han de traslladar a viure a la Seu per accedir a habitatges més econòmics, Marsol ha destacat que “l’objectiu del Govern és garantir que tothom que treballi a Andorra pugui viure al país si ho desitja”. Per això, va afegir, l’executiu continua “treballant en la creació d’habitatge públic, com els pisos a Sant Joan de Casellas”. Pel que fa a aquest projecte, el de l’antic hotel Pellicer, tot i que l’oferta és atractiva, amb preus ajustats al 30% dels ingressos familiars, Marsol va anunciar que encara hi ha només dos o tres inscrits.

Finalment, la ministra va assenyalar que el passat mes d’agost el Govern va modificar el reglament del registre d’accés al parc públic d’habitatge de lloguer assequible per flexibilitzar l’adjudicació de pisos als menors de 35 anys que no podien acreditar un contracte de lloguer. “Fa pocs dies també l’hem modificat per facilitar l’accés als pensionistes i a les persones amb pensió de viudetat, perquè sabem que les pensions són baixes”, va detallar la mandatària.