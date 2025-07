El duet portuguès d'acordions Flowing Reeds guanya el concurs Cambra Romànica

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El duet d'acordions procedent de Portugal Flowing Reeds Duo ha estat el guanyador del VII Concurs Internacional Cambra Romànica que s'ha celebrat aquest cap de setmana a l'auditori del Palau de Gel, a Canillo. El certamen organitzat per l'Associació Amics del Cambra Romànica ha aplegat unes 40 persones i ha comptat amb la participació exclusivament andorrana a les categories Base i Piccolo.

El jurat ha estat format per Albert Gumí, Marie Cantagrill i Mercè Hervada i segons l'organització "han volgut destacar la difícil tasca d'escollir els grups guanyadors amb les grans diferències instrumentals entre ells o de repertori". Els guanyadors s'han emportat un premi de 3.000 euros amb una

El primer premi (de 3.000 euros) se l'ha endut un el duet d'acordions procedent de Portugal Flowing Reeds Duo que, amb una "actuació magistral i posada en escena, han demostrat el seu talent innegable", indica l'organització. El segon premi ha estat per al Trío Mediterráneo, una agrupació formada al Conservatori del Liceu de Barcelona, "que amb la seva interpretació de Beethoven i Shostakovich han captivat públic i jurat", destaca l'organització. En tercer lloc ha quedat el duo també barceloní Elysium, amb piano i viola. I el premi del públic ha sigut pel duo Laguna Portillo. Els guanyadors del concurs participaran en el cicle de la tardor, que enguany celebra la seva desena edició.

Premi per als andorrans Mestral Duo

La categoria base l'ha guanyat el grup andorrà Mestral Duo, format per un jove pianista i saxofonista, ambdós estudiants a l'Institut de música d'Andorra la Vella. També han obtingut el premi del públic. Els premiats han obtingut un trofeu de l'artista andorrana NAONA. La categoria Piccolo va donar el primer premi ex-aequo als duets Amàntic i Clau de Sol. El segon premi ha sigut pel Duet POMA, també alumnes d'Andorra la Vella.

LlAssociació Amics del Cambra Romànica ressalta que fase final del concurs ha estat seguida en directe pel canal de Youtube per unes 500 persones, així com les fases anteriors, que es podran recuperar al mateix canal durant els propers dies. L'organització destaca la dificultat d'organitzar esdeveniments internacionals com aquest, "però que tan importants són per oferir als músics espais de demostració i posada en escena, i a tots els nivells", segons exposa en un comunicat.