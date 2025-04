Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La sisena campanya de donació de sang de la Creu Roja, en col·laboració amb el Bàsquet Club MoraBanc Andorra, espera batre rècords durant la jornada d'aquest dilluns al pavelló Toni Martí. Durant la roda de premsa de presentació, la responsable RSC de l'entitat esportiva, Natalia de Felipe, ja va avançar que l'expectativa era poder superar els 214 donants de l'any passat i, enguany, tot indica que les previsions es compliran només amb les dades d'inscrits. "Aquest matí hi havia 227 inscrits, quedaven només tretze places lliures, així que quasi fem el ple" ha revelat el secretari general de la Creu Roja, Joan Saurí, recordant que molta gent arriba sense inscripcions i que sol haver-hi un 20% d'anul·lacions o refutacions.

Les xifres són altes, ja que l'acció amb el club de bàsquet només es realitza durant un dia, a excepció de les altres campanyes que es fan durant l'any, les quals solen tenir una durada de tres dies.

L'acció ja està més que consolidada, un "mèrit", segons ha qualificat el president del BC MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, que no sempre s'aconsegueix quan s'inicia amb una iniciativa. "L'impuls d'arrancar-ho ho tenim tots, aquesta energia de quan es comença, però portar-ne sis, que estigui tan ben consolidat és el que té realment mèrit" ha mencionat, recalcant la seva sorpresa en veure el pavelló ple. Així mateix, ha incidit que, darrere de cada projecte, hi ha molta gent treballant per continuar duent a terme l'acció. Però aquest fet no només s'ha recalcat des de les autoritats, sinó que també es constata en l'organització. Segons ha comentat la infermera del Banc de Sang i Teixits Celia Cuellas aquesta és una de les campanyes més fortes des de Lleida. "Venim aquí perquè és una manera de captar donants, de tenir-ne molts i d'aconseguir moltes bosses" ha explicat. Altrament, ha explicat que sempre interessa tenir la quantitat més gran de donants possibles, però en només ser un dia, sempre és més difícil poder captar gent que no en les altres campanyes on "se solen repartir més i tenim més donants". Amb tot, Cuellas ha valorat molt positivament la xifra estable dels 200 donants que solen tenir en aquesta campanya específica.

En la presentació del passat dimarts, el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, va mencionar que li agradaria que la col·laboració entre la Creu Roja i el MoraBanc Andorra pogués incentivar a altres associacions o entitats per realitzar aquest tipus d'accions. Demanat per aquesta qüestió, Aixàs ha declarat que "quan es tracta d'això, hem d'intentar que el màxim de gent s'impliqui" i que si, fent la campanya motiva a altres corporacions "sempre és bo". "L'important és el resultat i es tracta de tenir el màxim de donacions, que tothom sigui conscient del que es" ha expressat.

En moltes ocasions, hi ha gent que li agradaria poder donar, però no pot per pors, qüestions mèdiques o altres. Alguns dels donants presents han recalcat que sempre s'ha d'iniciar a fer-ho per agafar l'hàbit. "És una acció molt important, que tothom ho hauria de fer, no costa res i la veritat és que salvem vides. Jo animo a tota la gent que vingui i ho facin" ha incidit la donant Rosa Maria Sabater, mencionant que és infermera i ho ha fet des de la seva majoria d'edat. Tot i que ha esmentat que les campanyes que se solen realitzar al país són bones, ha declarat que la publicitat "mai està de més", perquè molta gent se sol "despistar o no s'assabenten". D'altra banda, Josep Saura, un altre donant, ha explicat que porta poques campanyes sent donant, però que, per ell, significa "col·laborar amb la Creu Roja i amb la gent". En aquest sentit, Saura ha mencionat que mai s'havia arribat a atrevir per por amb les agulles, fins que es va decidir a fer el pas. Des de la seva experiència, ha recomanat a aquelles persones que es trobin en la mateixa situació en la qual estava ell que "vinguin tranquil·lament, perquè no fa res" i, de fet, que li ha anat "molt i molt bé".

Finalment, Saurí ha confirmat que, actualment, les reserves al Banc de Sang i Teixits de Catalunya estan "estables" amb unes 6.000 donacions. No obstant això, ha assegurat que no cal patir una situació de necessitat per anar a donar, ja que "sempre és necessària perquè mai saps quan hi haurà un pic de necessitat".