Creix la rotació d’assalariats a les empreses

La rotació de treballadors creix a les empreses andorranes respecte a l’any 2019. Així ho va assenyalar el departament d’Estadística en la seva Enquesta d’activitats econòmiques, on s’assenyalava un increment del 15% de les noves contractacions per part de les empreses, però que, a la vegada, venia acompanyat d’una pujada del 12% de les persones que optaven per deixar la feina –el 2% van ser acomiadades per l’ocupador i el 29% han marxat de manera voluntària–.

Tal com assenyala el director de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Iago Andreu, en declaracions al Diari, “Andorra és un país que ha tingut uns nivells d’atur molt baixos” i “això al final fa que hi hagi molta necessitat de personal de fora”. D’igual manera, Andreu afirma que “hi ha també persones que venen al país amb la idea fixa de quedar-se només un cert temps i marxar”, tot destacant que “és veritat que aquest és un fenomen que s’ha accentuat els últims anys”.

Segons el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, això és degut que “la gent no s’aclimata” a les condicions, principalment, per tres factors: “Els salaris baixos per com està actualment el cost de la vida”, “una forta especulació immobiliària que no permet trobar habitatge a un preu decent” i que el Principat “és un lloc on no es respecten els drets laborals”. Ubach afirma que els sectors on més es dona aquesta rotació és “en els més precaris” que són “l’hostaleria, el comerç i la restauració”. El secretari general també assenyala que el fet de tenir Espanya i França tan a prop, fa que “moltes persones vinguin a provar”. Un fenomen que es va donar “amb la crisi de 2008 quan l’estat espanyol va arribar a tenir un 25% de taxa d’atur”.

Una de les principals preocupacions que identifiquen els empresaris és la formació de treballadors perquè després acabin marxant. En aquesta línia, Andreu destaca que “és un cercle viciós” que només es pot solucionar “amb una reflexió col·lectiva”. “Si tots apostem per la formació, al final, potser que una empresa formi un treballador i aquest acabi marxant”, però ho farà “a una altra empresa que també haurà format els seus treballadors” i “així successivament”. Andreu assenyala que “s’hauria de pensar en plans de carrera o formacions” per poder “intentar estabilitzar, primer de tot, les plantilles”. A partir d’aquí, Andreu afirma que es podria buscar “una mínima regulació en cada sector” com, per exemple, en la manera en què “s’han de retribuir les persones”.

En aquesta línia, Andreu afirma que “la rotació és un fet que té lloc a tots els països” i que “el que més ens hauria de preocupar” és que “no siguem capaços de retenir les persones que ja fa temps que hi treballen”, que “tenen un talent o una experiència en el sector” i que marxen “per les condicions que siguin”.