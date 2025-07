Creand Crèdit Andorrà tanca el 2024 amb 70,9 milions de benefici

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Creand Crèdit Andorrà ha conclòs l’exercici 2024 amb un benefici consolidat de 70,9 milions d’euros, una xifra que es manté estable respecte al 2023, tot i la caiguda dels tipus d’interès. L’entitat ha aconseguit un volum de negoci rècord de 30.682 milions d’euros, fet que representa un increment de l’11,1% respecte a l’any anterior, impulsat per la bona gestió de carteres i el comportament positiu dels mercats financers.

Els recursos de clients han crescut un 12,1% i han arribat als 27.900 milions d’euros, mentre que la inversió creditícia ha augmentat un 2%, fins als 2.782 milions. Dels guanys totals, 16 milions provenen del negoci internacional i 5,7 milions, del segment assegurador.

Amb aquestes dades, Creand consolida la seva posició de lideratge al sistema financer andorrà, encapçalant la classificació tant en recursos de clients (10.330 milions) com en inversió creditícia (2.474 milions). Aquest posicionament, segons l’entitat, reverteix en suport al teixit empresarial i a les famílies del país.

El conseller delegat de Creand, Xavier Cornella, ha destacat que “el banc ha dut a terme una política que ha permès fer compatible els tres eixos principals de tota estratègia sostenible: potenciar el creixement del negoci a través del servei al client i la inversió en innovació i digitalització, al mateix temps que s’impulsa la solvència i el retorn a l’accionista”.

Cornella també ha remarcat que els resultats obtinguts “marquen un bon inici per al nou pla estratègic 2024-2026”, ja que s’ha crescut per sobre de les previsions malgrat un entorn marcat per la baixada de tipus. “Hem crescut en totes les línies de negoci –actiu, passiu i fora de balanç– i en totes les geografies en les quals opera el grup”, ha afegit, subratllant també la importància de la transformació digital i la personalització en el servei al client.

Del total del volum de negoci, un 42% es localitza a Andorra (12.804 milions d’euros) i el 58% restant correspon al mercat internacional. Luxemburg, amb la filial Creand Wealth & Securities, ha incrementat el volum un 8,9%, fins als 11.628 milions. A Espanya, Creand Wealth Management ha superat per primer cop la barrera dels 5.000 milions, amb una pujada del 25% i un total de 5.191 milions. En aquest mercat, destaca l’obertura d’una oficina a la Seu d’Urgell, el trasllat de la seu de Barcelona i l’estrena a Màlaga, dins el pla d’expansió a Andalusia.

Per la seva banda, l’oficina de Miami segueix consolidant la presència del grup al continent americà, amb un volum de 1.359 milions, un 13,3% més que l’any anterior.

Les ràtios de solvència i liquiditat reforcen la robustesa de l’entitat. L’LCR (ràtio de cobertura de liquiditat) se situa en un 168,49%, i la ràtio de solvència arriba al 18,32 %, amb un CET1 del 16,66%. Els fons propis del grup ascendeixen a 654 milions d’euros.

A escala de reconeixements, Creand Crèdit Andorrà ha estat distingit el 2024 com a Banc de l’Any d’Andorra i Millor Banca Privada a Andorra pel grup Financial Times. També ha rebut els guardons a Millor Banc Digital i Millor Banc en Responsabilitat Social Corporativa per Global Banking & Finance Review. A més, Fitch Ratings ha reafirmat el ràting BBB- amb perspectiva estable, destacant l’adequada capitalització i el lideratge del banc dins del sistema financer andorrà.

175 milions en total

Divendres passat, Andorran Banking va donar a conèixer el resultat agregat de la banca andorrana: 175 milions d’euros de beneficis, que suposen un increment del 7% respecte als 163 de l’any anterior. Els recursos gestionats per les entitats financeres han experimentat un augment del 23%, fins als 91.090 milions d’euros i, en concret, els dipòsits s’han elevat un 17% respecte a l’any anterior. Andorran Banking va valorar que les magnituds assolides són un indicatiu que “el model de negoci de la banca andorrana ha demostrat ser sostenible en el temps, rendible i diversificat, tant pel que fa als serveis que ofereix com per la seva implantació geogràfica.